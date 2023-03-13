Аварийную посадку в Пулково совершил самолет, летевший в Мурманск

В начальном пункте назначения дали отказ по причине неблагоприятных условий.

В понедельник, 13 марта, самолёт авиакомпании S7, летевший рейсом Петербург-Мурманск, вынужден совершить приземление в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Воздушных ворот Северной столицы».

Планируется, что посадка борта произойдёт в 16:56.

Как видно по данным Flightradar24, самолёт уже подлетал к Мурманску, однако сделал петлю и развернулся в сторону Северной столицы.

Ранее стало известно, что Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 13 марта.