Человека с ожогами госпитализировали из заброшенного здания в Токсово

Сообщение о возгорании в поселке Токсово Всеволожского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 марта в 18:45. Огнем оказались охвачены 30 квадратных метров нежилого здания.

Возгорание к 19:35 ликвидировали дежурные смены 94-й и 104-й пожарных частей – восемь человек и две спецмашины.

Горело заброшенное здание возле торговых павильонов на улице Советов. Из помещения вывели обожженного человека. Пострадавший госпитализирован. Его данные и обстоятельства случившегося устанавливаются.