Предприятия Петербурга пожаловались на дефицит кадров

Автор: Сергей Агутин
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Петербургские промышленные предприятия столкнулись с дефицитом кадров. В общей сложности городу не хватает 20 тысяч сотрудников.

Как сообщил на пресс-конференции ТАСС член оргкомитета Форума труда, гендиректор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, не хватает работников в оборонно-промышленном комплексе и радиоэлектронной промышленности.

Специалист обратил внимание на то, что предприятиям недостаточно найти квалифицированных сотрудников. Нужно еще и удержать таких специалистов на долгие годы.

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12.03.2023 150
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