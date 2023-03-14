Предприятия Петербурга пожаловались на дефицит кадров

Петербургские промышленные предприятия столкнулись с дефицитом кадров. В общей сложности городу не хватает 20 тысяч сотрудников.
Как сообщил на пресс-конференции ТАСС член оргкомитета Форума труда, гендиректор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков, не хватает работников в оборонно-промышленном комплексе и радиоэлектронной промышленности.
Специалист обратил внимание на то, что предприятиям недостаточно найти квалифицированных сотрудников. Нужно еще и удержать таких специалистов на долгие годы.
Вам будет интересно
«Метрострой Северной столицы» вынужден был отменить аукцион на строительство Красносельско-Калининской линии (коричневой) метро в Санкт-Петербурге. Проектировщики не заинтересовались этим проектом. По...
12.03.2023 150