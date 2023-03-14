За прошедшую неделю в Ленинградской области было зарегистрировано 109 браков, сообщили в ЗАГСе.

Больше всего браков было зарегистрировано во Всеволожском и Выборгском районах. Чаще всего женщины вступали в брак в возрасте 35-39 лет, а мужчины в 40-49 лет. Для большинства пар это второй брак.

Всего с начала марта в 47 регионе поженились 252 пары.