Небольшой дождь и до +8°C – погода в Ленобласти на 15 марта

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти в среду, 15 марта.
Ночью будет идти дождь, местами небольшой, днем небольшой, местами умеренный дождь, в конце дня в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный порывистый.
Температура воздуха ночью 0…+5°C, днём +3…+8°C. На дорогах местами гололедица, талый снег. Атмосферное давление будет повышаться.
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