Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении уничтожено до 150 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».

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Кроме того, за сутки уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха», украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37.

Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган», уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.