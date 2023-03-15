Росприроднадзор обследовал ручей в Кудрово

Жители Кудрово Всеволожского района пожаловались в Росприроднадзор на загрязнение ручья без названия на участке от улицы Центральной до Европейского проспекта. Инспекторы обнаружили выпуск сточных вод от локальных очистных сооружений.

Вода в ручье имела темно-серый цвет и мутность. Характерного запаха хозяйственно-бытовых стоков не ощущалось, а территория выше по течению не имела признаков загрязнения.

Однако специалисты установили, что в безымянный ручей выпускались сточные воды от локальных очистных сооружений одного из предприятий, которые являются объектом регионального надзора. Материалы проверки направлены в Комитет государственного экологического надзора.