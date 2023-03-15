Три иномарки горели ночью во Всеволожске

В экстренные службы 15 марта в 03:56 сообщили о пожаре на улице Ленинградской во Всеволожске. Огонь охватил легковые автомобили. С пламенем дежурные смены 101-й и 149-й пожарных частей справились к 04:29.

О пострадавших не сообщается. Полностью уничтожен огнем Chrysler, пламя выжгло правый борт Kia Rio, у Ford Focus оплавлена колесная арка.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские, а также отдел надзора и профилактики МЧС Всеволожского района.