В Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

Семиклассница умерла во время урока физкультуры в одной из школ Выборгского района Петербурга.
Во время пробежки 14-летняя девочка почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, однако во время реанимационных действий она скончалась, сообщает портал 78.ru.
Уточняется, что у школьницы были проблемы с сердцем, однако они не стали причиной для освобождения от занятий спортом. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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