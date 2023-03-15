В Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

Автор: Гузель Галимова
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Семиклассница умерла во время урока физкультуры в одной из школ Выборгского района Петербурга.

Во время пробежки 14-летняя девочка почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, однако во время реанимационных действий она скончалась, сообщает портал 78.ru.

Уточняется, что у школьницы были проблемы с сердцем, однако они не стали причиной для освобождения от занятий спортом. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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06.03.2023 216
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