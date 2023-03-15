Independent: жизнь россиян практически не изменилась за год действия санкций

Несмотря на санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось, об этом пишет журналист британского издания Independent.

Он уточнил, что при всех ограничениях жизнь простых россиян практически не изменилась, о чем говорят и они сами.

«Нет падения валюты, нет массовой безработицы, нет очередей перед разорившимися банками. Помимо прочего, в супермаркетах почти совсем не изменился ассортимент. Международные бренды по-прежнему доступны, в ином случае их место занимают местные аналоги», — отметил автор издания.

По его словам, он провел опрос среди нескольких россиян, которые заявили, что не почувствовали серьезных изменений после введения санкций. Один из респондентов отметил, в истории страны «были и худшие периоды времени», которые удалось преодолеть.