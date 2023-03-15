Independent: жизнь россиян практически не изменилась за год действия санкций

Автор: Гузель Галимова
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Несмотря на санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось, об этом пишет журналист британского издания Independent.

Он уточнил, что при всех ограничениях жизнь простых россиян практически не изменилась, о чем говорят и они сами.

«Нет падения валюты, нет массовой безработицы, нет очередей перед разорившимися банками. Помимо прочего, в супермаркетах почти совсем не изменился ассортимент. Международные бренды по-прежнему доступны, в ином случае их место занимают местные аналоги», — отметил автор издания.

По его словам, он провел опрос среди нескольких россиян, которые заявили, что не почувствовали серьезных изменений после введения санкций. Один из респондентов отметил, в истории страны «были и худшие периоды времени», которые удалось преодолеть.

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26.02.2023 766
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