Мигрант в розыске пытался сбежать от ответственности в Петербург

В Центральном районе Санкт-Петербурга 13 марта задержали уроженца одной из среднеазиатских республик, который находился в федеральном розыске с января 2019 года за неуплату алиментов.

Мужчина пришел в филиал паспортно-визового сервиса на улице Красного Текстильщика, чтобы оформить документы. В ходе проверки сотрудники центра выяснили, что мигрант находится в федеральном розыске, и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, задержали мужчину и доставили в отделение полиции.