Четыре новые газовые заправки за 144 млн рублей построят в Ленобласти в 2023 году

73 млн из них выделяет федеральный бюджет, 70 млн — областной. Заправка на КАД Парнас уже введена, сейчас идут работы в Пикалево и по двум объектам — в Ям-Ижоре.

«Мы видим большие перспективы использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. У жителей, которые покупают автомобили на газе или переводят их на этот вид топлива, значительно сокращаются расходы на передвижение», – прокомментировал председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Кроме того, как отметил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год переводится на газ 154 единицы техники.

Отметим, что благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в 2021 году ООО «АТП Барс 2» уже приобрело 36 автобусов.