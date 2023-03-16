Недельная инфляция в России ускорилась до 0,02%

Согласно данным Росстата, в России в период с 7 по 13 марта 2023 года до 0,02% ускорилась недельная инфляция. С начала 2023 года рост потребительских цен составил 1,32%. При этом годовая инфляция уменьшилась с 9,43% до 7,65%.

Бензин подешевел на 0,07%. Цены на томаты выросли на 6,8%. На лук – на 2,2%. Бананы подорожали на 1,7%. Яблоки – на 0,5%. Свекла прибавила в цене 0,3%. На 10% снизилась стоимость огурцов. На 0,9% подешевел картофель. На 0,8% – капуста, цены на морковь уменьшились на 0,1%.

Увеличилась стоимость 13 наименований продуктов. Яйца подорожали на 1,01%, пшено, мороженая рыба и мука – на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания прибавили в цене 0,3%. Стоимость сахара увеличилась на 0,23%. Гречки – на 0,2%, говядины. Мясных консерв и детского питания – на 0,2%.

В категории непродовольственных товаров на 0,4% подорожали мыло и туалетная бумага, на 0,2% – спички и пеленки для новорожденных.