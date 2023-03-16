Фонд друзей балтийской нерпы спас и выходил восьмерых нерпят в 2022 году

За 2022 год Фонд друзей балтийской нерпы спасли восемь нерпят.

«Если видим, что животное крайне истощенное, больное, с ранами, с травмами или находится в черте города или поселка, где уже понятно, что самка не будет его выкармливать, то, конечно, мы приходим на помощь и забираем животное к себе в центр, где проводим выкармливание, лечение и реабилитацию с последующим выпуском в естественную среду обитания», — рассказала «Комсомолке» сотрудник фонда Елена Андриевская.

В фонде уже готовятся принимать новых пациентов, ведь сейчас в самом разгаре выкармливание детенышей у балтийской и ладожской кольчатых нерп.

«Хотелось бы напомнить, что не нужно самостоятельно спасать малышей. Лучше сделать фото или видео и позвонить нам по номеру 699-23-99», — напомнили в фонде.