Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию — фото

Жители Ленобласти продолжают помогать бойцам СВО.

В этот раз гуманитарную помощь бойцам передал глава хозяйства «Молочко» из Агалатово во Всеволожском районе. Гаро Мнацаканян собрал коробки с фермерскими сырами и другими продуктами.

К сбору также подключились ветеринары Ленобласти — они дополнили посылку теплой одеждой, лекарствами, вещами первой необходимости и сладостями.