Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию — фото

Автор: Гузель Галимова
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Жители Ленобласти продолжают помогать бойцам СВО.

В этот раз гуманитарную помощь бойцам передал глава хозяйства «Молочко» из Агалатово во Всеволожском районе. Гаро Мнацаканян собрал коробки с фермерскими сырами и другими продуктами.

К сбору также подключились ветеринары Ленобласти — они дополнили посылку теплой одеждой, лекарствами, вещами первой необходимости и сладостями.

Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
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Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию - фото СВО, Ленобласть, Всеволожский район, агалатово
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