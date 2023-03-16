Фермер из Агалатово передал на фронт молочную продукцию — фото

Жители Ленобласти продолжают помогать бойцам СВО.
В этот раз гуманитарную помощь бойцам передал глава хозяйства «Молочко» из Агалатово во Всеволожском районе. Гаро Мнацаканян собрал коробки с фермерскими сырами и другими продуктами.
К сбору также подключились ветеринары Ленобласти — они дополнили посылку теплой одеждой, лекарствами, вещами первой необходимости и сладостями.
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09.03.2023 240