В Минобороны РФ рассказали о подвиге Тимура Кушпенова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил рядовой Тимур Кушпенов.

Подразделение, в составе которого действовал стрелок отделения морской пехоты рядовой Тимур Кушпенов, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов.

Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огня артиллерии и минометов. Кушпенов, отражая атаки националистов, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам.

В ходе очередной попытки прорвать оборону боевики нанесли массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешли в активное наступление при поддержке боевой техники. Умело используя условия местности, прицельным огнем из РПГ Тимур уничтожил три единицы боевой техники и до 10 националистов. Понеся существенные потери, боевики отступили.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Тимур Кушпенов награжден орденом Мужества.