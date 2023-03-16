Около 30 мигрантов доставили в полицию после рейда на Сенной в Петербурге

Ранним утром 15 марта у Сенной площади в Петербурге прошел миграционный рейд. Проверяли Сенной рынок и хостелы рядом.

Полицейские в общей сложности проверили около 160 граждан стран ближнего зарубежья. В отделении полиции оказалось 29 человек. У 19 выявили нарушения миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Часть из задержанных поместят в центр содержания иностранных граждан и после выдворят за пределы России, запретив въезд на несколько лет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.