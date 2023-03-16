Жителя Петербурга задержали за инсценировку кражи собственного автомобиля Mercedes-Benz

В декабре 2022 года от дома № 11 по Ленской улице в Санкт-Петербурге угнали Mercedes-Benz GLK300 серебристого цвета 2012 года выпуска. Было заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что владелец иномарки совершил инсценировку хищения с целью получения в страховой компании «ВСК» страховой выплаты в сумме 2,1 млн рублей.

По факту попытки совершения мошеннических действий заведено уголовное дело. Подозреваемый 48-летний уроженец Армении был задержан. Автомобиль обнаружили в городе Сланцы в Ленинградской области.