Жителя Петербурга задержали за инсценировку кражи собственного автомобиля Mercedes-Benz

В декабре 2022 года от дома № 11 по Ленской улице в Санкт-Петербурге угнали Mercedes-Benz GLK300 серебристого цвета 2012 года выпуска. Было заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что владелец иномарки совершил инсценировку хищения с целью получения в страховой компании «ВСК» страховой выплаты в сумме 2,1 млн рублей.
По факту попытки совершения мошеннических действий заведено уголовное дело. Подозреваемый 48-летний уроженец Армении был задержан. Автомобиль обнаружили в городе Сланцы в Ленинградской области.
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26.12.2022 2268