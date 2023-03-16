В пятницу, 17 марта, в Выборгском районе Ленинградской области на двух участках трассы А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения введут с 12:00 до 13:00 на 104 километре «Скандинавии» и с 13:00 до 14:00 на 122 километре трассы. Там будут монтировать наружное освещение.

Водителей просят быть внимательнее.