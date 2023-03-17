На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12 – км 260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22, 57, 80, 84, 142, 145, 173, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629, 630, 632, 634, 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,114,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331+025, км 532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка горизонтальной дорожной разметки, очистка проезжей части от смета и грязи механизированным способом;
- км 0-2, км 34-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00, очистка водоотводных лотков;
- км 16, км 21 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00, очистка мостовых сооружений от снега и грязи.
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А-180 «Нарва»:
- км 125-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 очистка горизонтальной дорожной разметки;
- км 113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 очистка, очистка мостовых сооружений от снега и грязи.
Р-23 «Псков»:
- км 39 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 48 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 15:00, ремонт барьерного ограждения.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 16.03 до 08:00 17.03. устранение размывов;
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 112-116 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 1-3 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи, вывоз снега.