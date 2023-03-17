На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12 – км 260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 22, 57, 80, 84, 142, 145, 173, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 629, 630, 632, 634, 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 110,114,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 331+025, км 532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 0-40, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка горизонтальной дорожной разметки, очистка проезжей части от смета и грязи механизированным способом;
  • км 0-2, км 34-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 16, км 21 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00, очистка мостовых сооружений от снега и грязи.
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А-180 «Нарва»:

  • км 125-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 очистка горизонтальной дорожной разметки;
  • км 113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 очистка, очистка мостовых сооружений от снега и грязи.

Р-23 «Псков»:

  • км 39 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 48 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 15:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 16.03 до 08:00 17.03. устранение размывов;
  • км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 112-116 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка дорожных знаков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
  • км 1-3 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи, вывоз снега.
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