Троллейбус проехал всего одну остановку и угодил в аварию.

Троллейбус № 11 врезался в каршеринговое авто 17 марта возле Дворцовой площади. Очевидцы засняли аварию и опубликовали фото в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Об этом сообщают Невские Новости.

На кадрах видно, что средство общественного транспорта разбило легковушке заднюю фару. Свидетели происшествия сообщают, что виноват троллейбус. По их словам, транспорт выехал из троллейбусного парка, проследовал буквально одну остановку и сразу же угодил в аварию.

Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Ранее стало известно, что к расследованию ужасного ДТП в Красносельском районе подключился Следственный комитет.