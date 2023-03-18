Специалист рассказал, что взрослым нужно отдыхать не менее семи часов

Исследования показали взаимосвязь снижения иммунитета с ограничением времени сна.

Даже небольшое сокращение сна может привести к ухудшению способности организма сопротивляться вирусным инфекциям, считает сомнолог Михаил Полуэктов, передают «Известия».

Специалист напомнил, что взрослому человеку рекомендуется спать от 7 до 9 часов, при этом норма у каждого будет своя.

Именно во сне лучше всего протекает процесс выведения токсинов из клеток мозга. На сегодняшний день изучение лимфатической системы мозга, отвечающей за этот процесс, считается самым перспективным направлением в медицине.

Ранее стало известно, что россиянам посоветовали не покупать джинсы слишком часто в целях сохранения природы.