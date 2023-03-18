Житель Сясьстроя во время прогулки со своим питомцем попал под обстрел

Неизвестный открыл огонь и ранил собаку.

48-летний житель Сясьстроя попросил полицейских привлечь к ответственности неизвестного местного жителя, который 20 февраля этого года ранил его собаку — сообщает паблик ВКонтакте V эфире — Волхов.

В момент происшествия заявитель прогуливался с питомцем по улице Кирова. В какой-то момент собаке в глаз прилетела пуля, выпущенная из пневматической винтовки.

В результате собака получила контузионную травму органов зрения и отслойку сетчатки со смещением хрусталика.

Ранее стало известно, что на улице Чайковского в Петербурге арестовали женщину, которая уклонялась от ответственности перед судом.