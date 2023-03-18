На Благодатной улице инспекторы ДПС в ночи остановили подозрительный каршеринговый автомобиль.

В ночь на субботу иномарка с молодыми людьми, везшими с собой наркотики, направлялась в сторону загородной трассы — сообщает Мойка78. Их остановили сотрудники ДПС.

19 летние парни начали нервничать, увидев инспекторов. Во время досмотра у пассажира обнаружили пакет с подозрительным веществом. Юноша спрятал наркотики в нижнее белье. Его доставили в отделение, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Фото: baltphoto / Андрей Пронин

Ранее стало известно, что полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в обмане на 9 тыс. рублей.