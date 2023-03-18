На период судебных разбирательств, виновного под стражу заключать не стали.

Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — сообщают 78.ru.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Руслану Гвазаве запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Кроме того, Гвазаве запрещено управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что стали известны подробности ДТП с микроавтобусом в Красном Селе.