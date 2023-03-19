Двухэтажный коттедж сгорел в Первомайском

Автор: Сергей Агутин
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Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило 18 марта около 18:00. Горел дом на общей площади 120 квадратов в Выборгском районе. 

На месте работали дежурные смены 101-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 43-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Огонь удалось ликвидировать в течение часа.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района.

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19.11.2022 1064
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