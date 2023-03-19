Губернатор Ленобласти поздравил с профессиональным праздником работников сферы ЖКХ

Александр Дрозденко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта.

Губернатор Ленинградской области отметил, что ЖКХ – непростая и значимая сфера. А работа в ней требует высокого мастерства, большой отдачи, особых душевных качеств, желания и готовности в любое время суток помогать людям.

«Пользуясь случаем, хочу выразить всем работникам коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания Ленинградской области слова благодарности за труд и внимательное отношение к людям», – написал Александр Дрозденко

Глава региона пожелал крепкого здоровья, добра и благополучия каждому, кто имеет отношение к празднику.