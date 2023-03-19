Жители Петербурга стали чаще жаловаться на поддельные квитанции

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на поддельные коммунальные квитанции, которые мошенники оставляют в почтовых ящиках. Начальник отдела по связям с общественностью АО «Петербургская сбытовая компания» Татьяна Бабичева рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой афериста.

По словам специалиста в эфире телеканала «Санкт-Петербург», злоумышленники в точности копируют настоящие документы от «Петербургской сбытовой компании». Однако мошенники готовы принять оплату любым способом.

Они принимают оплату на дому, переводом на личную карту и через платежный терминал. В настоящей компании оплатить услуги можно только через личный кабинет на официальном сайте или в кассе.

Важно обращать внимание на реквизиты. Сравнивать контактные номера с теми, что указаны, например, на сайте настоящей компании или в настоящем ежемесячном платежном документе.