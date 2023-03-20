В Ленобласти выявили 410 новых заражений COVID-19 на 20 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 410 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 20 марта.
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19.03.2023 195
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1), Самойлово (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Большая Вруда (+1), Остроговицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Потанино (+2), Аврово (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+23), Кудрово (+25), Янино-1 (+10), Янино-2 (+1), Разметелево (+3), Щеглово (+3), Сертолово (+59), Осельки (+2), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+4), Старая (+3), Романовка (+7), Бугры (+3), массив Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+4), Углово (+1), СНТ Юбилей (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), Стеклянный (+2), Тавры (+2), Медный Завод (+1).
- Выборгский район: Выборг (+13), Первомайское (+2), Рощино (+5), Советский (+4), Светогорск (+6), Соколинское (+1), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Пруды (+2), Михалёво (+1), Камышовка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Химози (+1), Старосиверская (+1), Мины (+2), Истинка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+21), Будогощь (+1).
- Кировский район: Назия (+1), Павлово (+1), Бор (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Алеховщина (+3), Янега (+1), Хмелезеро (+1), Андреевщина (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Виллози (+2), Ретселя (+1), Лангерево (+1), Карвала (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Оредеж (+1), Дзержинского (+1), Ретюнь (+2), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+24), Вознесенье (+1), Важины (+3), Красный Бор (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+8), Кузнечное (+1), Починок (+1), Васильево (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+24), Новоселье (+1), Большие Поля (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+35), Бор (+1), Шугозеро (+2), Березовик (+1), Ганьково (+1) Кайвакса (+1), Горка (+1).
- Тосненский район: Тельмана (+4), Никольское (+3), Федоровское (+1), Форносово (+1), Красный Бор (+1).