Мужчина получил ножом в шею в гараже Большой Ижоры

Около полуночи 19 марта сотрудниками уголовного розыска в квартире на Приморском шоссе в Большой Ижоре Ломоносовского района задержан 53-летний мужчина.
По предварительным данным, накануне вечером в гараже кооператива «Маяк» он ударил оппонента ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По факту убийства заведено уголовное дело. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере.
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