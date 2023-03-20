Мужчина получил ножом в шею в гараже Большой Ижоры

Автор: Сергей Агутин
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Около полуночи 19 марта сотрудниками уголовного розыска в квартире на Приморском шоссе в Большой Ижоре Ломоносовского района задержан 53-летний мужчина.

По предварительным данным, накануне вечером в гараже кооператива «Маяк» он ударил оппонента ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства заведено уголовное дело. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере.

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21.05.2022 12953
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