Пять машин подряд переехали пешехода на дороге – фото

ДТП случилось 19 марта около 22 часов на 213-м километре дороги Уфа – Оренбург. По предварительным данным, 62-летний водитель Range Rover Sport сбил 34-летнего мужчину.

Затем пострадавший попал под колеса еще четырех автомобилей и скончался на месте. Полиция устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Фото: t.me/V_Sevastyanov