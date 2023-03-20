В Петербурге грядет весенний полив улиц и тротуаров

Сегодня отмывать город вышли 100 единиц техники.

В Петербурге 1 апреля стартует месячник благоустройства — сообщает piter.tv.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству приступили к весенней мойке улиц. Во избежание образования наледи, влажная уборка проводится только в дневные часы.

На борьбу с наносами и пылью на дорогах сегодня была направлена 121 машина. Тротуары убирают 100 единиц техники. Дороги, ограждения и опоры фонарей с помощью цистерн и шлангов моют более 180 человек.

Фото: ВКонтакте/ ЖК "4YOU" FOR YOU | СОСЕДИ

Ранее стало известно, что весенняя просушка дорог в Ленобласти закроет проезд для большегрузов 1 апреля.