Видео: прямая линия с Дрозденко — автобусы, ремонт дорог и кровли, газификация

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире

— 0:06 о жилищном сертификате

— 1.02 о здании колледжа в п.Сельцо

— 2.10 об автобусных остановках на трассе Нарва

— 3.08 ремонт кровли дома в Выборге

— 4.16 об автобусных маршрутах в Гатчинском районе

— 5.29 о газификации в п.Лужки

— 7.00 ремонт дороги на Шапки

— 7.48 ремонт дороги Пески-Яльгелево

— 9.17 о вывозе мусора в Рябово

Напомним, задать свой вопрос или обратиться в профильное ведомство можно напрямую — у каждого областного комитета, а также у всех администраций районов есть официальные группы в социальных сетях. Также все органы исполнительной власти активно работают с платформой «Госуслуги.Решаем вместе», куда также можно обратиться.