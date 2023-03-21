Иностранка привезла в Петербург 10 килограммов запрещенной травы

Гражданка Узбекистана прибыла в Санкт-Петербург рейсом из Ургенча. Для прохождения таможенного контроля выбрала зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако в багаже иностранки таможенники обнаружили стебли и соцветия желто-зеленого цвета сухого травянистого растения общим весом 10 килограммов. Экспертиза установила, что это фрагменты травы, содержащей вещества, включенные в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России.

Решается вопрос об уголовном деле по факту незаконного перемещения через границу Таможенного союза наркотических средств.