Таможенники дважды за день пресекли вывоз валюты в Ивангороде – фото

На пункте пропуска Ивангород сотрудники кингисеппской таможни за один день дважды пресекли вывоз валюты. С интервалом в несколько часов на границу прибыли автобусы, следующие в Евросоюз. Их пассажиры скрыли от таможенного контроля по €10 тысяч.

Выявить спрятанные наличные помогли служебные собаки. Лабрадоры-ретриверы вместе с таможенниками проводили осмотр багажа пассажиров автобуса.

Сотрудники таможни рекомендуют всем гражданам, которые пересекают границу, внимательно изучать законодательство. Именно из-за незнания законов заводится большинство административных дел. Со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить валюту, превышающую эквивалент $10 тысяч.