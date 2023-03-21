Наладчик из Волхова пытался обокрасть производителя из США на 54 пачки сигарет

На контрольно-пропускном пункте табачной фабрики на Волхонском шоссе 20 марта задержан наладчик производства, пытавшийся вынести в рюкзаке 54 пачки сигарет.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии доставили мужчину в 114-й отдел полиции. Выяснилось, что задержанный родом из Волховского района, ранее был судим за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

В зависимости от размера ущерба будет приниматься решение об уголовном деле о краже.

Табачная фабрика Philip Morris на Волхонском шоссе производит более 60 наименований всемирно известных марок сигарет, в числе которых Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street и Next.