Весенние субботники в Ленобласти стартуют с 10 апреля

Поручение о проведении субботников дал губернатор Ленинградской области. Они по традиции пройдут в два этапа.

«С 10 апреля начинаем благоустройство общественных пространств: парков, скверов, набережных, аллей во всех районах региона. Субботники организуют комитеты правительства, главы районов и поселений. В них могут принять участие все желающие жители», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

С 24 апреля стартует второй этап субботников — это уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений. В зависимости от погодных условий старт субботников в разных районах может меняться. В этом году хештег весенней уборки — #субботник47.

Также субботники пройдут в рамках акции «Сад Памяти». В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев.