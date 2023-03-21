Как будут сносить гаражи в Кудрово ради развязки – схема

Схему сноса гаражей в Кудрово ради строительства развязки с Мурманским шоссе публикует 21 марта дорожный комитет Ленинградской области. На плане два кооператива: ПО-27 и «Кристалл».
За неделю на горячую линию поступило 322 звонка по гаражным вопросам, в том числе из разных районов Санкт-Петербурга. Снос 286 гаражей в Кудрово начнется в апреле. Их хозяева могут получить компенсацию.
В марте заработала горячая линия: +7 (921) 642–98–27.
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