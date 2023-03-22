Комфортное жилье в сельской местности получат 52 семьи

«В этом году на приобретение квартир или строительство собственных домов участникам региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предоставлена субсидия в размере от 1 до 10 миллионов рублей — всего 180 миллионов рублей. Больше всего семей переедут в собственное жилье в Волосовском, Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах», — отметил зампред регионального Правительства Евгений Барановский.

В рамках программы жителям сельской местности на выбор предоставляется возможность купить квартиру или построить коттедж. Стать участником программы может каждый, кто проживает и работает в агропромышленном секторе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области запланирована реализация 40 проектов на 1,4 млрд рублей. Это капитальный ремонт 10 домов культуры, строительство семи объектов здравоохранения и 13 проектов благоустройства.