По данным пресс-службы Сбера за два месяца 2023 года банк на Северо-Западе выдал в пять раз больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), чем за этот же период годом ранее. В Санкт-Петербурге оформлено 40 процентов всех кредитов на ИЖС.

Объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в регионе вырос в шесть раз и составил 2,37 млрд рублей, половина финансирования приходится на Санкт-Петербург (рост в пять раз).

Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Мурманской области и Республике Карелия – в восемь раз, в Коми – в семь раз.

Лидеры по оформленным кредитам на ИЖС в денежном выражении по итогам января-февраля этого года – Санкт-Петербург (1,17 млрд руб.), Ленинградская область (424,5 млн руб.), Вологодская область (249,5 млн рублей).