По данным Гидрометцентра России, в районах Ленинградской области 23 марта до 18:00 ожидается сильный ветер. Местами скорость порывов достигнет 15-18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятной обстановки объявлен желтый уровень опасности. После указанного времени и до 13:00 следующего дня оповещений о погоде не требуется.