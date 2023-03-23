В Ленобласти из-за ветра до 18 м/с объявлен желтый уровень опасности

Автор: Сергей Агутин
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По данным Гидрометцентра России, в районах Ленинградской области 23 марта до 18:00 ожидается сильный ветер. Местами скорость порывов достигнет 15-18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятной обстановки объявлен желтый уровень опасности. После указанного времени и до 13:00 следующего дня оповещений о погоде не требуется.

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Фото: Гидрометцентр
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01.03.2023 1389
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