В Ленобласти выявили 269 новых заражений COVID-19 на 23 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 269 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 марта.

Вам будет интересно Если вы не сможете делать эти две вещи одновременно – вы на пороге деменции Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: вывить необратимую патологию можно самостоятельно. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском... 19.03.2023 427

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.