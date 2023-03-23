В Ленобласти выявили 269 новых заражений COVID-19 на 23 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 269 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 марта.
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19.03.2023 427
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: п. Сельцо (+1), д. Сельцо (+1), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Медвежья Кара (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+26), Кудрово (+11), Новое Девяткино (+1), Янино-2 (+2), Воейково (+1), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+3), Вартемяги (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), массив Белоостров (+2), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Куйвози (+1), Хирвости (+2), ДНП Солнечное (+1), СНТ Вирки-3 (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Рощино (+2), Ольшаники (+1), Светогорск (+4), Ильичёво (+1), Ленинское (+1), Красная Долина (+1), Возрождение (+1), Маслово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+4), Суйда (+1), Большие Тайцы (+1), Кобралово (+2), Меньково (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+2), Малые Колпаны (+1), Химози (+1), Дружная Горка (+1), Корпиково (+1), д. Горки (Веревское сельское поселение) (+1), Дони (+1), Прибытково (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Большой Луцк (+1), Фалилеево (+1).
- Киришский район: Кириши (+14).
- Кировский район: Отрадное (+1), Старая Малукса (+1), комплекс ДНП Еловый Бор (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Горбунки (+1), Виллози (+1), Карвала (+1), Узигонты (+1).
- Лужский район: Луга (+17), Торковичи (+2), Володарское (+1), Серебрянский (+2), Борщово (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+10), Вознесенье (+2), Купецкое (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Саперное (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+24), Заклепье (+1), Шахта №3 (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+18), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+1), Форносово (+1), Красный Бор (+1).