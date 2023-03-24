В Гатчине задержали женщину, сбежавшую от следствия за наркосделку 8-летней давности

Оперативники уголовного розыска задержали 43-летнюю жительницу Гатчинского района 23 марта около 15:30. Ей вменяют незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном размере.

По предварительным данным, в мае 2015 года женщина в автомобиле на улице Геологической в Красном Селе продала около пяти граммов синтетического наркотика. Она была отпущена под подписку о невыезде, но весной 2020-го пропала из поля зрения следствия.

Задержанная доставлена в отдел и в ближайшее время встретится с полицией Красносельского района Санкт-Петербурга.