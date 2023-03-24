В Ленобласти готовы ответить на угрозу разжигания межнациональных конфликтов

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным связям Общественной палаты Ленинградской области провела заседание, на котором обсуждались актуальные направления работы и проблемные вопросы, требующие внимания. Об этом сообщает online47.ru.

В ходе заседания эксперты отметили, что ситуацию в регионе, где проживают представители 145 национальностей, можно назвать благополучной. Этому способствует совместная работа органов исполнительной и представительной власти, местного самоуправления и Общественной палаты.

Однако доцент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков сообщил: исторический опыт показывает, что разжечь конфликт можно на пустом месте.

«Разжечь легче, чем потушить, особенно когда есть недовольство. А какое-то недовольство есть всегда. Перевести конфликт именно в межкультурную сферу проще всего, потому что кто-то можно маркировать как «чужого», а «чужой» легко лишается человеческих признаков. Соответственно, его можно ругать, ему можно приписывать самые страшные злодеяния, и, следовательно, обходиться с ним тоже становится можно самым уже теперь бесчеловечным способом. Так обычно возникает бытовой национализм», – сказал Алексей Гайдуков

Схожей позиции придерживается президент «Совета по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук.

«Вопрос в другом: насколько нынешняя система управления в состоянии обеспечить стабильность нормативно-правовыми актами и взаимодействием с представителями разных национально-культурных общин. Я считаю, что для того, чтобы навести порядок, надо соблюдать тот закон, который есть. Если соблюдать его от «А» до «Я», то уже большая часть вопросов будет закрыта», – сказал Юрий Паламарчук

Эксперт убежден, что необходимо четко выполнять существующий функционал правового механизма, в том числе в плане социального обеспечения взятых перед жителями обязательств. И в этом вопросе особенно важна связь с представителями национальных диаспор, национально-культурных объединений, которые имеют свой внутренний авторитет и также могут проводить разъяснительную работу.

Один из направленных на это проектов появился в поселке Щеглово в Ленинградской области еще в 2011 году на фоне московских протестов оппозиции и называется «Караван дружбы. Дорога жизни». Как рассказал его руководитель Юрий Паламарчук, это мобильный межнациональный проект, основная цель которого – укрепление межнационального мира, дружбы и согласия в регионе.

«Мы, руководители ряда национально-культурных общин и представители традиционных религий, имеющие определенный опыт и возглавляющие национально-культурные объединения, общины, диаспоры, решили, скажем так, принять деятельное участие для того, чтобы не допустить межнациональные этнические конфликты на межнациональной, межрелигиозной почве. И, стартовал практический путь реализации множества проектов, которые направлены на указанные цели», – отмечает Юрий Паламарчук

Участники «Каравана дружбы» посещают районы Ленинградской области, другие субъекты России и страны, например, США, Ливан, Сирию, Китай, Молдавию, Беларусь, Абхазию, Киргизию.

«Представители и руководители разных общин, диаспор выезжают в тот или иной регион либо за рубеж с целью установления или восстановления утраченных контактов с представителями многонациональных сообществ, живущих на тех или иных территориях, совместного проведения мероприятий – круглых столов, дискуссий. И один из основных моментов – это установление контактов для возможной реализации межмуниципального побратимского сотрудничества как внутри России, так и за рубежом. Мы работаем с органами местного самоуправления, национально-культурными автономиями, общинами, религиозными культурами, учреждениями, вузами и многими институтами гражданского общества. Это дает возможность в оперативном режиме решать какие-то вопросы, реализовывать совместные проекты, в том числе межрегиональные, межреспубликанские или межгосударственные», – сказал Юрий Паламарчук

Проект служит механизмом, который «открывает двери» в другие регионы и страны для реализации множества общественно-значимых проектов по линии институтов гражданского общества. При этом обсуждения носят не только общий, но и практический характер: эксперты анализируют различные вопросы и выдают рекомендации, которые нужны органам муниципальной и государственной власти для реализации тех или иных вопросов по национальной политике, гармонизации межнациональных отношений и т. д.

Проект «Караван дружбы. Дорога жизни» в 2016 году Ассамблеей народов России был признан одним из лучших в России, а в общероссийском конкурсе «Лидер – 2016» занял третье место. С 2018 года он является международным проектом Ассамблеи народов Евразии.

Отдельное внимание всех, кто заинтересован в установлении и поддерживании дружеских межнациональных контактов, – и не только сегодня, а еще с 2014 года – уделяется Донбассу. По словам Юрия Паламарчука, работа в этом направлении ведется разноплановая.

«В Мариуполе есть действующие мечети, и мы с муфтием нашей соборной мечети прорабатываем вопрос взаимодействия по линии мечетей-побратимов. Также мы развернули планомерную ежемесячную работу на базе Мариупольского университета, куда привозим ученых, ректоров вузов, специалистов, политологов, детские программы и все то, что сейчас необходимо для налаживания в новом правовом пространстве мирной жизни», – уточняет Юрий Паламарчук

Идет работа и в других городах – Луганске, Донецке. Общественная палата Ленобласти еще осенью прошлого года первой из региональных палат заключила соглашения с Луганской и Донецкой Народными республиками. В постоянном контакте общественники 47 региона остаются и с подшефным Ленобласти донецким городом Енакиево.

«У нас есть два нереализованных проекта с главой города. Нереализованных потому, что там военное положение. Также мы работаем с городом воинской славы Дебальцево. Я был там в 2015 году, мы подписывали одними из первых межмуниципальное соглашение и высадили аллею, которая называется «Дорога жизни», – добавил Юрий Паламарчук

По словам президента «Совета по межнациональному сотрудничеству», сегодня главная трудность работы по линии Донбасса заключается в том, что он тоже многонациональный – и важно сохранить мир и согласие в том регионе. Для этого в планах провести на освобожденных территориях этнофорум, чтобы поделиться опытом, каким образом им выстраивать и встраиваться в систему реализации программы национальной политики России по линии гармонизации межнациональных отношений.

«Мы помогаем новым регионам и просто методологически, предлагаем создавать межнациональные советы. Конечно, учитывая приоритетность восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности этот вопрос немного находится на втором плане, но это не говорит о том, что его нет на повестке дня», – резюмирует Юрий Паламарчук.

На фоне происходящих в мире событий остро встал вопрос патриотического воспитания молодежи, просвещения, изучения истории своей страны и региона. И этот фактор, убеждены эксперты, играет ключевую роль в сфере межнациональных отношений.

Специалисты в этой сфере отмечают, что существующие подходы к этому вопросу неэффективны. Так, по мнению Алексея Гайдукова, сегодня необходима новая методология воспитания молодого поколения – говорить с молодыми нужно на языке молодых.

«Условный администратор – это хорошая должность, но это не психолог, не педагог, и работать с молодежью он точно не умеет. Тем более сейчас все по-другому – нейросети уже пишут домашние задания за детей. Нужна новая технология, конструкт, который обеспечит некое формирование единства. Но применять эти технологии должны профессионалы, а не уважаемые чиновники. Когда с молодежью начинают заигрывать и рассказывать, как надо жить, они в лучшем случае промолчат. Им это неинтересно, у них не будет внимания», – рассказал собеседник издания

Как можно заинтересовать молодое поколение, эксперт пока не знает. Понятно лишь, что современные технологии должны быть ориентированы на разные слои населения, учитывать их желания, возможности и находить объяснение нужным языком для каждой социальной группы. Однако работать с молодежью надо всегда, подчеркивает спикер, и всегда подсказывать правильные пути.

Сомнения в нынешних подходах к воспитанию молодых россиян высказывает и Юрий Паламарчук. Но и ему сложно дать совет о том, что нужно делать для того, чтобы выровнять немного упущенную ситуацию по работе с молодежью.

«В моем детстве мы знали, что есть такое понятие – моральный кодекс строителя коммунизма, и что мы идем в светлое будущее. Сейчас же я говорю только о том, что семья, семейные ценности, Родина – это святое. А каким образом двигать и реализовывать общую молодежную политику я не могу ответить», – признается эксперт

По мнению эксперта, многочисленные молодежные движения не до конца отвечают своим задачам, при этом «разделяют» молодежь. В этой работе, считает спикер, много формализма, который совсем там не нужен.