В Ленобласти готовы ответить на угрозу разжигания межнациональных конфликтов

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным связям Общественной палаты Ленинградской области провела заседание, на котором обсуждались актуальные направления работы и проблемные вопросы, требующие внимания. Об этом сообщает online47.ru.
В ходе заседания эксперты отметили, что ситуацию в регионе, где проживают представители 145 национальностей, можно назвать благополучной. Этому способствует совместная работа органов исполнительной и представительной власти, местного самоуправления и Общественной палаты.
Однако доцент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков сообщил: исторический опыт показывает, что разжечь конфликт можно на пустом месте.
Схожей позиции придерживается президент «Совета по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук.
Эксперт убежден, что необходимо четко выполнять существующий функционал правового механизма, в том числе в плане социального обеспечения взятых перед жителями обязательств. И в этом вопросе особенно важна связь с представителями национальных диаспор, национально-культурных объединений, которые имеют свой внутренний авторитет и также могут проводить разъяснительную работу.
Один из направленных на это проектов появился в поселке Щеглово в Ленинградской области еще в 2011 году на фоне московских протестов оппозиции и называется «Караван дружбы. Дорога жизни». Как рассказал его руководитель Юрий Паламарчук, это мобильный межнациональный проект, основная цель которого – укрепление межнационального мира, дружбы и согласия в регионе.
Участники «Каравана дружбы» посещают районы Ленинградской области, другие субъекты России и страны, например, США, Ливан, Сирию, Китай, Молдавию, Беларусь, Абхазию, Киргизию.
Проект служит механизмом, который «открывает двери» в другие регионы и страны для реализации множества общественно-значимых проектов по линии институтов гражданского общества. При этом обсуждения носят не только общий, но и практический характер: эксперты анализируют различные вопросы и выдают рекомендации, которые нужны органам муниципальной и государственной власти для реализации тех или иных вопросов по национальной политике, гармонизации межнациональных отношений и т. д.
Проект «Караван дружбы. Дорога жизни» в 2016 году Ассамблеей народов России был признан одним из лучших в России, а в общероссийском конкурсе «Лидер – 2016» занял третье место. С 2018 года он является международным проектом Ассамблеи народов Евразии.
Отдельное внимание всех, кто заинтересован в установлении и поддерживании дружеских межнациональных контактов, – и не только сегодня, а еще с 2014 года – уделяется Донбассу. По словам Юрия Паламарчука, работа в этом направлении ведется разноплановая.
Идет работа и в других городах – Луганске, Донецке. Общественная палата Ленобласти еще осенью прошлого года первой из региональных палат заключила соглашения с Луганской и Донецкой Народными республиками. В постоянном контакте общественники 47 региона остаются и с подшефным Ленобласти донецким городом Енакиево.
По словам президента «Совета по межнациональному сотрудничеству», сегодня главная трудность работы по линии Донбасса заключается в том, что он тоже многонациональный – и важно сохранить мир и согласие в том регионе. Для этого в планах провести на освобожденных территориях этнофорум, чтобы поделиться опытом, каким образом им выстраивать и встраиваться в систему реализации программы национальной политики России по линии гармонизации межнациональных отношений.
На фоне происходящих в мире событий остро встал вопрос патриотического воспитания молодежи, просвещения, изучения истории своей страны и региона. И этот фактор, убеждены эксперты, играет ключевую роль в сфере межнациональных отношений.
Специалисты в этой сфере отмечают, что существующие подходы к этому вопросу неэффективны. Так, по мнению Алексея Гайдукова, сегодня необходима новая методология воспитания молодого поколения – говорить с молодыми нужно на языке молодых.
Как можно заинтересовать молодое поколение, эксперт пока не знает. Понятно лишь, что современные технологии должны быть ориентированы на разные слои населения, учитывать их желания, возможности и находить объяснение нужным языком для каждой социальной группы. Однако работать с молодежью надо всегда, подчеркивает спикер, и всегда подсказывать правильные пути.
Сомнения в нынешних подходах к воспитанию молодых россиян высказывает и Юрий Паламарчук. Но и ему сложно дать совет о том, что нужно делать для того, чтобы выровнять немного упущенную ситуацию по работе с молодежью.
По мнению эксперта, многочисленные молодежные движения не до конца отвечают своим задачам, при этом «разделяют» молодежь. В этой работе, считает спикер, много формализма, который совсем там не нужен.