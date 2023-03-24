В Присвирье снимается «Василий Тёркин»

Фильм будет режиссировать Карен Геворкян плохого кино не снимает.

В Лодейное поле приехала съемочная группа.

Случилось это чудо на третьем году съёмок в разных регионах России и Белоруссии трёхчасового фильма «Василий Тёркин». Выдающемуся автору первого кино о знаменитом герое поэмы фронтовика Александра Твардовского никак не удавалось найти настоящую деревню довоенного Русского Севера, ведь почти везде старинные поселения пестрят сплошными заборами, коттеджами и яркими пятнами современности. Поэтому и приехал режиссёр в более близкую его замыслам кинодеревню Люговичи, где созданы уже десятки разных фильмов.

Подробности в свежем выпуске газеты «Лодейное поле».

Фото: vk.com / Лодейное Поле | Лодейнопольский район

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