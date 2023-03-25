Учителю стало плохо в прихожей в Петербурге. Его спасла вовремя не отключенная сигнализация

Школьный учитель пришел домой с работы и почувствовал себя плохо. Он упал прежде, чем ввел код от сигнализации, так что первую помощь мужчина получил от Росгвардии.

Вызов в квартиру на Будапештской улице росгвардейцы получили 24 марта. Предполагалось, что кто-то незаконно проник в жилище.

Однако прибывшим на место росгвардейцам пришлось спасать собственника, который упал на входе в квартиру и сам не смог встать. Они вызвали скорую помощь и сами помогали учителю с приступом.

Через некоторое время мужчине стало существенно лучше, от госпитализации он отказался.