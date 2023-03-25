В зоне СВО погиб житель поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области Гаджимурад Нуцалов. Об этом «Невским Новостям» рассказала его сестра Айшат, предоставив соответствующие документы.

Гаджимурад родился в городе Пушкин. До 2005 года он был прописан в Колпино, а затем перебрался в Ульяновку. В середине января мужчине исполнилось 32 года. Призвали его 30 сентября 2022 года, через девять дней после объявления частичной мобилизации.

По словам Айшат, в конце сентября их отцу позвонили из военкомата и сообщили, что на брата выписана повестка. Через два дня Гаджимурад отправился туда, где повестку ему вручили на руки, уточнив, что на следующий день ему необходимо явиться в военкомат.

Мужчина погиб во второй половине февраля. Причиной гибели военнослужащего стали сквозные осколочные ранения. Рядом с бойцом упал и разорвался снаряд. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Тело мужчины сначала доставили в Ростов-на-Дону, и отец лично поехал на автомобиле за ним из Ульяновки, чтобы отвезти на родину в Дагестан. Гаджимурада похоронили на родине отца в селе Чиркей Буйнакского района.