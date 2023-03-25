Мы знаем, что ты делал 8 лет назад: жителя Гатчины подозревают в интимной переписке с несовершеннолетней

В Гатчине 23 марта полиция задержала 22-летнего местного жителя по уголовному делу о развратных действиях, которое завели еще в июле 2016 года в Тюменской области.
Произошло это после того, как в телефоне 11-летней девочки взрослые заметили переписку интимного характера с незнакомцем в социальной сети «ВКонтакте». Было установлено, что интернет-следы ведут в Гатчину.
Подозреваемому на момент переписки было 16 лет. Его отпустили под подписку о невыезде.
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16.12.2020 34628