Мы знаем, что ты делал 8 лет назад: жителя Гатчины подозревают в интимной переписке с несовершеннолетней

В Гатчине 23 марта полиция задержала 22-летнего местного жителя по уголовному делу о развратных действиях, которое завели еще в июле 2016 года в Тюменской области.

Произошло это после того, как в телефоне 11-летней девочки взрослые заметили переписку интимного характера с незнакомцем в социальной сети «ВКонтакте». Было установлено, что интернет-следы ведут в Гатчину.

Подозреваемому на момент переписки было 16 лет. Его отпустили под подписку о невыезде.