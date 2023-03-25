Мужчина попал под машину два раза в Петербурге

На перекрестке Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге 25 марта около 06:00 местный житель дважды попал под машину.

Сначала пешехода сбила иномарка, в результате чего мужчина отлетел на несколько метров. Затем на него наехал кроссовер. Очевидец отметил, что второй автомобиль немного «взлетел», когда наехал на пострадавшего.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.