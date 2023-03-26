Жительница Волховского района погибла сегодня утром, намотав свой автомобиль на фонарный столб

Девушка ехала на большой скорости и, не справившись с управлением, оказалась в кювете.

По сообщениям сообщества ВКонтакте V эфире — Волхов, 26 марта в 06:27 патрульные в Красногвардейском районе Петербурга на пересечении улицы Комунны и Ириновского проспекта попытались остановить «Форд Фокус», который совершил ДТП во дворе дома 29 по проспекту Ударников и скрылся.

Данные автомобиля-нарушителя были переданы патрульным нарядам полиции.

Примерно через 15 минут очевидец сообщил в полицию, что увидел «Форд», врезавшийся в фонарный столб на 34-м км автодороги «Свердлово — Санкт-Петербург».

Это был тот самый автомобиль с беглянкой.

Фото: ВКонтакте V эфире - Волхов

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